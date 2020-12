La lotteria degli scontrini slitta di un mese

È bene che sia intervenuta la proroga della lotteria degli scontrini, come più volte richiesto da Confcommercio. E' un rinvio che si è reso necessario per ragioni oggettive. Occorre, infatti, ricordare che il software per l'adeguamento dei registratori telematici è stato rilasciato solo nel corso del mese di agosto e che le operazioni di installazione e formazione degli esercenti si sono avviate tra settembre ed ottobre e si sono sviluppate in una fase che ha registrato l'impatto anche organizzativo delle misure emergenziali di limitazione e chiusura delle attività". Così la Confederazione commenta l’anticipazione del Sole 24 Ore secondo la quale l’avvio della misura verrebbe spostato al primo febbraio 2021, mentre la segnalazione degli esercenti che non dovessero permettere la partecipazione sarebbe rinviata al primo marzo.

"Il rinvio – conclude Confcommercio – era necessario per un semplicissimo e inoppugnabile dato: resta ancora da adeguare circa un registratore di cassa su due. La partenza della lotteria in queste condizioni avrebbe dunque generato disservizi e disagi sia per le imprese sia per i consumatori".