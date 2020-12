Oggi sabato 26 dicembre saint Etienne

Il calendario delle celebrazioni del Papa per le feste

La Sala Stampa vaticana ha diffuso date e orari delle cerimonie a partire dalla Messa del 24 dicembre, nella Basilica di San Pietro. Più ordinari gli appuntamenti dei giorni successivi. Il giorno di Natale la Benedizione Urbi et Orbi sarà alle ore 12, mentre giovedì 31 dicembre Francesco celebrerà i Primi Vespri e il Te Deum di ringraziamento per l'anno trascorso alle ore 17 nella Basilica vaticana. Venerdì 1 gennaio, Solennità di Maria SS:ma Madre di Dio e 54.ma Giornata mondiale della Pace, il Papa presiederà la Messa in San Pietro alle ore 10. Infine nella Solennità dell'Epifania la Messa sarà alle ore 10, sempre nella Basilica di San Pietro.

Calendario delle Celebrazioni

presiedute da Mons. Vescovo DURANTE LE FESTE NATALIZIE 2020-2021

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI PRESIEDUTE DA MONS. VESCOVO DURANTE LE FESTE NATALIZIE 2020-2021

Giovedì 24 dicembre | ore 20.00 | Cattedrale

S. Messa nella Notte di Natale

Venerdì 25 dicembre | ore 10.30 | Cattedrale

S. Messa del Giorno di Natale

Venerdì 25 dicembre | ore 17.30 | Collegiata di Sant’Orso

Celebrazione dei Vespri

Domenica 27 dicembre | ore 18.00 | Cattedrale

S. Messa per la Famiglia

Giovedì 31 dicembre | ore 18.00 | Cattedrale

S. Messa di Ringraziamento e Te Deum

Venerdì 1° gennaio | ore 18.00 | Cattedrale

S. Messa nella Solennità di Maria S.ma Madre di Dio

Mercoledì 6 gennaio | ore 10.30 | Cattedrale

S. Messa nella Solennità dell’Epifania del Signore

Le Messager Valdotain ricorda sabato 26 dicembre saint Etienne

La Chiesa celebra Santo Stefano Primo martire

Non solo il primo dei martiri, ma il modello di ogni martirio: nella morte di santo Stefano appaiono tutti gli elementi ricorrenti ogni volta che qualcuno viene ucciso a causa della fede. Il “fastidio” provocato in chi non comprende la saggezza del Vangelo, le “scuse” e le false accuse e poi l’aggressione e il perdono degli aggressori da parte dei martiri, oltre all’intaccabile fiducia di essere accolti tra le braccia di Dio. La storia di Stefano ci ricorda che credere non è facile e che il Vangelo non è un semplice appello a essere “più buoni”, bensì un potente strumento per cambiare il mondo. Ecco perché destabilizza i potenti, che con ogni mezzo nei secoli hanno cercato di mettere a tacere la voce di chi porta il messaggio del Risorto.

Il sole sorge alle ore 8,07 e tramonta alle ore 16,38