Undici sanzioni su 579 controlli di polizia, i valdostani rispettano le norme anti Covid

"Qualcuno che si credeva più furbo lo abbiamo scoperto e sanzionato, ma devo dire che la stragrande maggioranza delle persone controllate, e in particolare tutti i titolari di bar, ristoranti ed esercizi commerciali, ha dimostrato di rispettare alla lettera le pur rigide norme dei Dpcm contro il contagio da pandemia".

E' il commento del sottotenente Salvatore Lo Cicero, comandante del Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Aosta, al dato diffuso ieri dalla Regione secondo cui a fronte di 579 controlli effettuati il 24 dicembre dalle Forze dell'ordine in Valle, mirati a prevenire e reprimere trasgressioni alle regole anti Covid, sono state elevate soltanto undici sanzioni e tutte nei confronti di persone trovate in gruppo senza mascherina o in auto fuori dal proprio territorio di residenza senza alcuna giustificazione. Tra quest, cinque giovani che stavano consumando l'aperitivo nel dehors di un bar della bassa Valle senza mascherina.

"Nei prossimi giorni di 'zona rossa' le attività di prevenzione e controllo saranno se è possibile ulteriormente intensificate - spiega Lo Cicero - l'augurio è che i valdostani continuino a rispettare le regole, per il bene loro e di tutti".