Brissogne: Sindaco Menabreaz, 'dalla minoranza falsità e attacchi personali'

"Il gruppo di minoranza di Brissogne dall’inizio di questa consiliatura non ha perso occasione per attaccare ad ogni riunione di consiglio sul piano personale il sindaco e alcuni Assessori, su qualsiasi provvedimento all’ordine del giorno, solo per spirito di contrapposizione e senza alcuna proposta costruttiva, utile allo sviluppo della comunità che sono chiamati ad amministrare, seppure dai banchi dell’opposizione". E' quanto afferma in una nota Bruno Menabreaz, sindaco di Brissogne, in relazione alle esternazioni del gruppo 'Brissogne-Breissogne' circa l'utilizzo di fondi Covid da parte dell'Amministrazione municipale del paese dell'envers.

"I cittadini meritano di avere amministratori competenti e capaci - afferma Menabreaz - e non persone in cerca di visibilità sui mezzi di informazione. Mi riferisco nello specifico al comunicato pubblicato il 25 dicembre nel quale, oltre ad affermazioni totalmente false sull’utilizzo dei fondi Covid per le famiglie in difficoltà, si afferma: 'al di là dell’aspetto tecnico-contabile, si evidenzia, in tutta la sua gravità, il fatto che la Maggioranza preferisca orientare la sua azione politica al pareggio di bilancio a discapito di concreti ed impellenti aiuti alla popolazione'. Stupisce che degli amministratori di lunga esperienza e che in passato hanno ricoperto ruoli apicali nel Comune di Brissogne, non sappiano che il pareggio di bilancio non è una opzione ma un obbligo di legge".

Conclude Menabreaz: "Non è ammissibile che un consigliere comunale non conosca le norme della finanza locale che sono poste alla base dell’attività amministrativa degli Enti locali".