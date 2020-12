Dalla Conad 1000 euro alla Cri VdA per aiutare il Natale di 20 famiglie

Regalo di Natale inatteso quanto gradito per il Comitato regionale Valle d'Aosta della Croce rossa italiana-Cri. L'ente ha ricevuto dalla società AV Pluda, che gestisce i supermercati Conad di Chatillon e di Sarre, la donazione di 20 buoni spesa del valore di 50 euro ciascuno, per un importo complessivo di mille euro.

"Il Comitato - spiega una nota - procederà alla distribuzione di queste carte pre-pagate ai nuclei familiari ai quali presta assistenza".

"Ringraziamo Valentina Pluda per la sensibilità dimostrata - commenta il presidente del Comitato Cri VdA, Paolo Sinisi - e per un’azione particolarmente necessaria in questo momento di difficoltà, che permetterà a venti famiglie di trascorrere un Natale più sereno".