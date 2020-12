A Natale nessun decesso e solo 11 nuovi positivi al Covid in Valle

Nessuna nuova vittima e solo 11 casi positivi al Covid-19 nella nostra regione nelle ultime 24 ore a fronte di 135 tamponi effettuati, un numero però leggermente inferiore rispetto alla media dei giorni scorsi.

In virtù dei 10 guariti, i valdostani positivi salgono a 428, solo uno in più rispetto a ieri. Sono 84 i ricoverati, di cui: 43 all’ospedale Parini (quattro sono in terapia intensiva), 32 alla clinica Isav di Saint-Pierre e nove all’ospedale da campo allestito alla Pepinère. I decessi dall'inizio della pandemia sono 371.