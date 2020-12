Brissogne: Minoranza 'basita' per storno 35mila euro da fondo Covid-19

"Con grande stupore e incredulità", il gruppo consiliare comunale 'Brissogne-Brèissogne', spiega in una nota di aver appreso, nel corso dei lavori dell'ultimo Consiglio comunale del 2020, "che la maggioranza ha deciso di stornare oltre 35 mila euro dal fondo dell’Emergenza Covif-19 per destinarli alla copertura del mancato introito per minori consumi di acqua potabile, in particolare da parte della Casa circondariale".

Il mancato introito sarebbe causato, si legge, "come dichiarato dal sindaco, Bruno Ménabréaz, dalla momentanea diminuzione di un terzo dei detenuti. Al di là dell’aspetto tecnico-contabile, si evidenzia, in tutta la sua gravità, il fatto che la maggioranza preferisca orientare la sua azione politica al pareggio di bilancio a discapito di concreti ed impellenti aiuti alla popolazione".

Il gruppo 'Breissogne' stigmatizza anche la reazione dell’assessore comunale all’Urbanistica, bilancio e protezione civile, Bruno Cerise che, "legittimamente chiamato in causa" dal gruppo consiliare "in relazione ai suoi specifici incarichi assessorili, si sottraeva clamorosamente al confronto, accampando la scusa di sentirsi provocato".

Il gruppo consiliare 'Brissogne-Brèissogne' si dice "basito dalla miopia della maggioranza", e ha votato contro la variazione di bilancio in questione: "un atto, questo - conclude la nota - totalmente privo di sensibilità verso le famiglie provate dal difficile momento e che, con l’approvazione di questa deliberazione, vedono ridursi notevolmente le risorse che avrebbero potuto essere loro destinate".