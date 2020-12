Piano regionale contro il Covid che minaccia l'infanzia

La Giunta regionale ha approvato un nuovo protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la prima infanzia e piano di azione per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia.

Il documento, che sostituisce quello adottato con precedenti delibere, integra gli stanziamenti per il periodo di chiusura dei servizi alla prima infanzia da marzo a settembre e il costo unitario ottimale, al fine di poter riconoscere ai soggetti gestori gli aumenti di costo relativi alle misure organizzative.

Il provvedimento consentirà agli enti titolari dei servizi di integrare le somme previste per l’anno 2020, per compensare almeno parzialmente i maggiori costi dovuti all’emergenza epidemiologica.