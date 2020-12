La Giunta Lavevaz si costituisce in giudizio per sostenere la 'legge riaperture'

Nuovo step nel braccio di ferro tra Regione Valle d'Aosta e Stato sull'applicazione delle norme anti-Covid.

La Giunta Lavevaz ha infatti deciso, si legge in una nota, "di costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dinanzi alla Corte Costituzionale con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale 11/2020 (la cosidetta 'legge riaperture' ndr) intitolata 'Misure di contenimento della diffusione del virus Sars-cov- 2 nelle attività sociali ed economiche della regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato di emergenza'" anche "al fine di opporsi all'istanza di sospensione in via urgente della sua efficacia".

L'udienza nel merito potrebbe essere fissata con procedura urgente.