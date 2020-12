Quart: Comune e 'Opera Omnia' in aiuto di 51 famiglie bisognose

"Abbiamo voluto dare risposte efficaci e in breve tempo ai cittadini in questo periodo di emergenza". Così il sindaco di Quart Fabrizio Bertholin ha commentato, prendendo la parola nella seduta dell'ultimo Consiglio comunale del 2020, la proficua collaborazione con l'associazione Opera Omnia onlus, che ha aiutato il Comune nella fornitura di alimenti, pellet e farmaci per 51 famiglie bisognose residenti.

Il Consiglio comunale di Quart ha poi approvato una variazione al Bilancio 2020/22 che pareggia sulla cifra di 136.290 euro. Sul versante delle entrate vi sono alcuni trasferimenti regionali per 142mila euro e il contributo straordinario regionale per i Vigili del fuoco volontari, per 7.500 euro. Sul fronte delle uscite, le principali sono: 149 mila euro prelevati dal Fondo accantonamento minori entrate Covid (utilizzati per la copertura Imu e Cosap) e cinquemila euro per l’aggiunta di componenti tariffarie del servizio idrico. Ratificata anche la deliberazione di variazione al Bilancio adottata dalla Giunta comunale in via d’urgenza il 9 dicembre scorso, riguardante l’introito di 21.699 euro provenienti da trasferimenti statali per l’emergenza Covid-19.

Nel corso dell'ultima Assemblea del 2020 convocata dal sindaco, Fabrizio Bertholin, è stato anche approvato il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31 dicembre 2019: il Comune detiene quote nell’Inva spa e nel Celva, che intende conservare. I lavori si sono conclusi con la presa d’atto dell’approvazione del nuovo capitolato di convenzione per la concessione dell’area attrezzata, ricreativa e sportiva in Località Les Iles, effettuata dal Comune di Brissogne in qualità di ente capofila.