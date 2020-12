Aosta: Palaindoor e Tesolin chiudono il 31 dicembre, Asd sportive ko

La notizia corre di voce in voce, le informazioni si accavallano una sull'altra, le inquietudini aumentano il caos e intanto solo l'Ufficio Sport del Comune di Aosta diretto da Laura Morelli si starebbe dando seriamente da fare per trovare una soluzione all'imminente tracollo.

Il prossimo 31 dicembre, in forza di una delibera municipale dello scorso giugno che non lascerebbe margini di alternativa, la gestione del Palaindoor e del campo di atletica Tesolin scade senza possibilità di ulteriore proroga. Il Palaindoor però ha un problema in più: recenti perizie tecniche hanno evidenziato che le scale di accesso alle diverse aree del complesso non sono a norma di sicurezza e devono essere abbattute e ricostruite: questo comporta sensibili modifiche all'intera struttura, per un costo attualmente insopportabile da parte dell'Amministrazione comunale.

Come spesso accade in queste situazioni, alla comunicazione tecnica di un grosso guaio seguono panico e silenzi, aggravati dalle circostanze contingenti: il lockdown, le nuove elezioni comunali di settembre, la decisione su chi si prende il mal di pancia di spiegare il grave problema ai titolari delle tante associazioni sportive che da anni occupano il Palaindoor con le loro palestre e quelle che hanno fatto del campo di atletica Tesolin la loro seconda casa.

I gestori privati dell'impianto sportivo hanno sì comunicato con una mail a tutte le Asd che il prossimo 31 dicembre la gestione sarebbe passata ad altro ente, ma non sono entrati nel merito delle problematiche amministrative, che al momento lasciano intendere una sola cosa: il Palaindoor chiude i battenti tra pochi giorni e non si sa se e quando li riaprirà; pertanto oltre alla grave perdita per una città che vanta il titolo di 'comunità europea dello sport', le associazioni che oggi occupano la struttura tra una settimana dovranno trovarsi un altro tetto.

L'Ufficio Sport del Comune dell'instancabile Morelli sta correndo domeniche comprese per cercare di salvare il salvabile, ma la sfida sembra essere una di quelle degne di Wonder Woman.