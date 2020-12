Oggi mercoledì 23 dicembre saint Armand

Natale, l’Urbi et Orbi impartita dall’Aula delle Benedizioni

La Sala Stampa vaticana ha comunicato le modalità con cui il Papa presiederà le cerimonie natalizie e di inizio anno nel rispetto delle norme anti-contagio

La pandemia aveva inciso sugli orari delle celebrazioni per le prossime feste e arriva ora a modificare le consuetudini anche per ciò che riguarda i luoghi. La Sala Stampa vaticana ha comunicato in una nota che “in considerazione delle nuove restrizioni adottate per contenere la diffusione” del Covid-19, “come comunicato dalla Prefettura della Casa Pontificia, il prossimo 25 dicembre, Solennità del Natale del Signore, Papa Francesco pronuncerà il Messaggio natalizio e impartirà la benedizione “Urbi et Orbi” nell’Aula delle Benedizioni del Palazzo Apostolico Vaticano”. La nota termina precisando che “nei giorni 26 e 27 dicembre 2020 e 1, 3 e 6 gennaio 2021, la recita dell’Angelus avverrà nella Biblioteca”.

Calendario delle Celebrazioni

presiedute da Mons. Vescovo DURANTE LE FESTE NATALIZIE 2020-2021

Giovedì 24 dicembre | ore 20.00 | Cattedrale

S. Messa nella Notte di Natale

Venerdì 25 dicembre | ore 10.30 | Cattedrale

S. Messa del Giorno di Natale

Venerdì 25 dicembre | ore 17.30 | Collegiata di Sant’Orso

Celebrazione dei Vespri

Domenica 27 dicembre | ore 18.00 | Cattedrale

S. Messa per la Famiglia

Giovedì 31 dicembre | ore 18.00 | Cattedrale

S. Messa di Ringraziamento e Te Deum

Venerdì 1° gennaio | ore 18.00 | Cattedrale

S. Messa nella Solennità di Maria S.ma Madre di Dio

Mercoledì 6 gennaio | ore 10.30 | Cattedrale

S. Messa nella Solennità dell'Epifania del Signore

Le Messager Valdotain ricorda mercoledì 23 dicembre saint Armand

La Chiesa celebra Beato Niccolò (Nicola) Fattore Sacerdote francescano

Figlio di un sarto siciliano emigrato in Spagna, nacque il 29 giugno 1520 a Valencia;al fonte battesimale fu chiamato Pietro Niccolò. Era una famiglia modesta, in tutto cinque figli. All’età di 17 anni, il giorno della festa dell’apostolo Andrea, il giovane entrò tra i Frati Minori Osservanti, nel convento della sua città. Religioso esemplare, gli fu chiesto più volte di recarsi missionario all’estero, trovò però la sua terra di missionein patria, la Spagna di Filippo II.

Vero uomo di Dio, svolgeva il suo ministero col massimo scrupolo, fu un infaticabile predicatore e confessore. Fu direttore spirituale di alcune comunità religiose femminili, tra le quali le Clarisse di Madrid. Prima di celebrare la Messa era solito far penitenza, tre volte prima di fare una predica. Una per i suoi peccati, una per i peccati di quanti lo circondavano, una perché la predica fosse efficace. Si dedicò anche alla conversione dei “mori”, un apostolato delicato e pericoloso. Si cibava quasi sempre a pane e acqua.La sue penitenze erano estreme tanto che ci fu chi informò l’Inquisizione.Fu stimato da molti nobili, fu amico di s. Pasquale Baylon, di s. Luigi Bertran, del b. Giovanni de Ribera che poi testimoniarono alla sua causa di beatificazione.

Padre Nicola cadeva sovente in estasi, la sua figura fu presto avvolta dal mistero e da un alone leggendario. Si narra che avesse premonizioni - ad esempio sull’esito della battaglia di Lepanto e sulla elezione di papa Sisto V. Il “mondo angelico” gli era familiare: fu favorito da frequenti apparizioni dell’Angelo custode, chi assisteva alla sua Messa si convinse che gli angeli lo aiutassero nella celebrazione. Non fu immune, però, da tentazioni e da visioni del demonio sotto forma di leone, di orso e di serpente. Questi racconti, indicativi della mentalità del tempo, sono prova della sua fama di santità.

Negli ultimi anni di vita volle indossare il saio dei cappuccini a Barcellona, probabilmente perché cercava uno stile di vita più austero. Fu anche un modo per umiliarsi, ma dopo la soppressione di quel convento tornò a Valencia.

Morì poco dopo il 23 dicembre 1583, all’età di 63 anni, di cui 46 di vita religiosa. Tre anni dopo la morte il corpo fu riesumato per ordine di Filippo II e trovato incorrotto. La sua tomba divenne meta di molti devoti che ottenevano grazie e miracoli. Nicola Fattore fu beatificato da Pio VI il 27 agosto 1786.

Il sole sorge alle ore 8,07 e tramonta alle ore 16,38