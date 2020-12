Il 'Gruppo Marazzato' celebra i protagonisti della propria storia

Si dice che la memoria sia la riconoscenza del cuore, come recita un antico adagio. Lo sa bene il ‘Gruppo Marazzato’, storica azienda ambientale vercellese con due sedi valdostane a St-Christophe e a Pollein, dal 1952 a oggi leader nelle bonifiche industrialie soluzioni per il pianeta, che ha recentemente inaugurato un innovativo ‘Centro Ricerca e Sviluppo’ a Villastellone, frutto della partnership con il Politecnico di Torino.

In occasione dell'imminente Natale e specialmente in un anno intenso nonché denso di eventi significativi per la storia dell’umanità, il ‘Gruppo Marazzato’ ha scelto di dar voce alle risorse umane che hanno contribuito a scrivere pagine importanti e preziose di una storia di lavoro, coraggio e successo che dura ininterrottamente da settant’anni a oggi. Ed è così che sul proprio canale Youtube disponibili all’indirizzo web https://www.youtube.c/playlist?list=PL2R9hCnMR7pzMI7IzST1uZjbYAwYFe2K0 vanno in scena con tanto di nomi e cognomi le storie di ogni giorno, raccontate dalla viva voce di chi ha vissuto un’intera esistenza occupandosi giornalmente di ambiente, ecologia e automezzi operativi pesanti sia storici che non.

“Una carrellata emozionante di vere e proprie video-testimonianze per fissare indelebilmente nel tempo non solo il ricordo di chi è parte immortale dell’evoluzione dell’azienda, ma anche per documentare concretamente a chi verrà domani tutto il valore aggiunto e la ricchezza umana derivante dall’esperienza diretta acquisita sul campo dal nostro team di maestranze e professionisti”, spiegano i fratelli Alberto, Luca e Davide Marazzato, terza valente generazione di imprenditori alla guida dell’impresa che porta fieramente il loro cognome dopo il nonno Lucillo (il fondatore) e il padre Carlo, oggi apprezzato collezionista di autocarri d’epoca del Novecento.

“In un momento contingente in cui è di fatto negato il contatto interpersonale per via delle precauzioni legata al contenimento della pandemia in corso da Covid-19, il binomio tecnologia-memoriadiventa anche per noi la strada maestra con cui ringraziare di vero cuore coloro che hanno fatto e fannotuttora parte di noi, condividendo con l’intera collettività tutto quanto di buono ci hanno insegnato elasciato in dote, nonché veicolando l’augurio sincero di tempi migliori per tutti”, conclude in una sola voce il tris di manager del ‘Gruppo Marazzato’.