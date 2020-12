Alla Cogne Acciai Speciali confermati 130 contratti a tempo determinato entro il 2021

Guardare al futuro, puntando sui giovani anche con percorsi professionalizzanti: è questa la scelta strategica che lo stabilimento siderurgico Cogne acciai speciali-Cas di Aosta ha deciso di perseguire per far fronte ad una situazione di mercato ancora incerta, confermando per l’anno prossimo i 121 contratti a tempo determinato in scadenza e trasformandone altri nove a tempo indeterminato.

“Per rispondere alle gravi difficoltà anche economiche generate dalla pandemia – spiegano i vertici della Cas – avevamo di fronte due opzioni: da una parte affrontare l’emergenza guardando in modo miope solo al presente e, dall’altra, puntare sulle nostre professionalità e sul potenziale dei nostri giovani per garantirci il dinamismo e la flessibilità necessari a riconquistare mercati anche nuovi”.

“La scelta – aggiungono – è stata quella di investire non solo sulle nuove risorse, ma anche quella di stabilizzarne almeno altre 11 entro il 2021, in virtù di un accordo sindacale che permetterà, inoltre, a circa 50 lavoratori di traguardare entro i prossimi mesi la pensione senza una perdita economica”.

“Tale accordo – conclude l’azienda - rappresenta un importante modello di concertazione che di fatto annulla l’impatto negativo della crisi, mantenendo i livelli occupazionali e favorendo l’uscita volontaria di coloro che grazie ad un incentivo, nei prossimi 36 mesi potranno raggiungere l’età pensionabile”.