Charvensod, doni alle famiglie al posto della Fête des Jeunes d'Antan

A causa dell’emergenza sanitaria, il Comune di Charvensod non può rispettare il tradizionale appuntamento annuale con la Fête des Jeunes d’Antan, ma ha trovato il modo di ovviare con una semplice ma singolare iniziativa.

"Questa festa è sempre stata molto sentita nella nostra Comunità - spiega l’assessore alle politiche sociali Francesca Lucianaz - ed è sempre pensata e organizzata in modo da fornire un momento aggregativo e conviviale delle Tsarvensolèntse e degli Tsarvensolèn che hanno raggiunto e superato le 70 primavere. Abbiamo voluto essere comunque presenti con un piccolo pensiero, che sostituisce la tradizionale festa"

Prima di Natale, ai nuclei familiari con un over 70, gli eletti in Consiglio comunale consegneranno un dono: una bottiglia di succo di mela (realizzato dall’Azienda agricola Les fruits de Tchien, di Joseph Munier), un pezzo di Fontina Dop (prodotta da Stefano Meccheri e proveniente dall’alpeggio comunale Comboé) e alcuni cioccolatini dell’azienda Lucianaz.

"Quindi abbiamo scelto aziende del territorio, per sostenerle in questo difficile momento", precisa l’assessore all’agricoltura Patrick Ronzani. Agli over 90, sarà anche consegnato il libro L’âge d’or di Manuela Lucianaz. "Abbiamo voluto valorizzare alcuni prodotti e opere del nostro territorio, ricco di bellezze e talenti, anche per invitare tutti a scoprirli", conclude il sindaco Ronny Borbey.