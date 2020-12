Ayas: Un saturimetro per le famiglie con over 65

Un saturimetro per ogni famiglia con almeno una persona over 65. E' questo il regalo pensato dall'amministrazione comunale di Ayas in occasione delle festività natalizie. Insieme allo strumento che rileva l'ossigeno nel sangue (uno dei parametri di riferimento per monitorare l'andamento del Covid-19) a 230 famiglie del paese il Comune ha destinato una copia del volume fresco di stampa 'Ayas-Antropologia di un territorio, leggende, storie, fatti, toponomastica'.

"Il libro antropologico - spiega il sindaco di Ayas, Alex Brunod - è l'ultima opera di Saverio Favre, nostro illustre

concittadino. Quest'anno purtroppo non è stato possibile organizzare né la gita né il pranzo di Natale e allora abbiamo pensato di utilizzare i fondi che erano già stanziati per questi pensieri. Speriamo che il saturimetro in questo momento possa dare un po' di tranquillità a tutti coloro che lo ricevono".

Ai bambini residenti il Comune ha inoltre donato una borraccia personalizzata in alluminio.