Aosta: 'Stanze degli abbracci' nelle micro comunali cittadine

Già sperimentata in diverse realtà residenziali italiane nelle ultime settimane, è fatta propria con delibera dalla Giunta comunale di Aosta la realizzazione di una 'stanza degli abbracci' in ciascuna delle strutture residenziali per anziani del Comune di Aosta: “Bellevue”, “Casa Famiglia” e “Polivalente” per un investimento massimo di 25 mila euro Iva inclusa.

Le 'stanze degli abbracci' sono installazioni costituite da pareti trasparenti munite di apposite maniche, realizzate in materiale adatto alla completa sanificazione, che, pur in regime di assoluta sicurezza in quanto protetti dalla parete di plastica, permettono di restituire agli ospiti delle strutture, sempre più soli e a rischio di depressione a causa delle limitazionialle visite causate dall’emergenza epidemiologica, il contatto fisico con i propri familiari.

Nelle strutture comunali sono state individuati locali dotati di due ingressi totalmente separati che permetteranno l’accesso dall’esterno ai visitatori (previo triage da effettuarsi secondo le prescrizioni del Protocollo regionale disciplinante l’accesso dei familiari alle strutture socio-assistenziali in via di adozione) e dall’interno agli ospiti, evitando qualunque contatto potenzialmente pericoloso.

Qui troverà posto l’installazione per consentire il contatto in sicurezza i cui componenti realizzati in poliuretano trasparente, lavabili e disinfettabili, saranno montati su una parete fissata tramite una cornice ai muri laterali della stanza con funzione di divisorio invalicabile tra lo spazio destinato all’anziano e quello destinato al visitatore. Al termine di ogni visita si procederà alla sanificazione completa degli ambienti e di ogni componente della parete.

Le stanze degli abbracci, le prime del genere in Valle d’Aosta, vedranno il coinvolgimento dell’Azienda Usl nelle procedure di testing delle stanze strutture nel loro complesso, oltre che di ogni singola componente, e nella validazione delle procedure di accesso, di utilizzo e di presidio.

Commenta l’assessora alle Politiche sociali, Clotilde Forcellati: "Si tratta di una sperimentazione che abbiamo deciso di adottare nella consapevolezza che sia assolutamente necessario restituire agli anziani, ospiti delle strutture residenziali, l’esperienza empatica diun abbraccio o di un gesto affettuoso, quale ponte emotivo fondamentale delle relazioniumane e familiari, ancor più importante in presenza di soggetti fragili".