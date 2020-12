IL POUSSA CAFE @CALABRIA@ DISPACCIO 22 DICEMBRE

A proposito della Calabria. "Pochi luoghi d'Europa come la Calabria hanno conosciuto una sovraesposizione o sottoesposizione di immagini e descrizioni. E poche popolazioni come quelle calabresi sono state turbate, ossessionate, angustiate dalla loro "identità" e dal modo in cui vengono percepite e raccontate dagli altri. La regione non ha goduto in passato e ancora meno ai nostri giorni di rappresentazioni benevole, amichevoli, tanto meno amorevoli, tuttavia la sensazione è di essere giunti ai livelli più bassi per una terra che nei secoli è stata percepita, anche dai suoi abitanti, come lontana, estrema, altra, incompresa, offesa, negata, devastata, dimenticata, insalvabile, persa". (Vito Teti, professore di Antropologia culturale all'Università della Calabria).