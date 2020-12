Verso la sottotitolazione delle sedute del Consiglio Valle

Proseguire nel percorso di potenziamento dell'accessibilità dell'Assemblea regionale attraverso la sottotitolazione in tempo reale degli interventi dei consiglieri durante le dirette dei lavori d'Aula.

È quanto contenuto nel programma delle attività dei servizi informatici del Consiglio Valle per l'anno 2021, approvato dall'Ufficio di Presidenza nella giornata di ieri, lunedì 21 dicembre 2020.

"La pandemia è stata anche un'occasione per ripensare alla questione dell'accessibilità - dice il Presidente del Consiglio, Alberto Bertin, a nome dell'Ufficio di Presidenza - il distanziamento sociale ha portato un numero sempre maggiore di persone a fruire delle informazioni tramite sistemi informatici e crediamo che il sottotitolo quale modalità di comunicazione sia anche strumento di inclusione sociale, in particolare per i non udenti ma non solo rivolto a essi. È un ulteriore segno di attenzione del Consiglio nei confronti di queste tematiche".

L'intento è quello di realizzare un'infrastruttura che permetta di generare in tempo reale i sottotitoli durante le dirette web e tv del Consiglio regionale, che sarebbero visualizzati anche sui contenuti dei video on demand nella sezione 'mediateca' del sito internet istituzionale.