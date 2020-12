Courmayeur: Cultura e sport, un regalo di Natale dal comune per i bambini e gli studenti

In occasione del Natale e delle Festività per il nuovo Anno, il Comune di Courmayeur ha voluto manifestare la propria vicinanza agli alunni che frequentano le scuole del territorio, attraverso un messaggio di auguri arricchito di due omaggi, realizzati in collaborazione con il CSC Courmayeur. Si tratta in particolare di due entrate gratuite, rispettivamente per il Courmayeur Cinema e per il Palaghiaccio del Courmayeur Sport Center (entrata e noleggio) che potranno essere consumati nel corso del 2021.

“In questo modo, a nome della Giunta comunale e del Consiglio comunale tutto, abbiamo voluto augurare ai nostri studenti un Buon Natale e sereno anno nuovo – Commenta Alessia Di Addario, Assessore alla Cultura e Politiche sociali del Comune di Courmayeur – L’augurio è che il 2021 possa essere un anno diverso, più facile di quello appena passato, in cui si possa tornare a giocare e studiare tutti insieme. E’ un omaggio che vuole avvicinare i bambini e i ragazzi alla cultura e allo sport, anche nell’ambito della Comunità europea dello Sport 2021 che celebreremo con il nuovo anno. Si tratta di un piccolo gesto, ma siamo sicuri farà loro piacere e gli permetterà di passare momenti felici”.