Aosta: Consiglio comunale rilancia 'difesa dell'Autonomia'

Si intitola 'In difesa dell’Autonomia/En défense de l’Autonomie' l’Ordine del giorno approvato all’unanimità nella seduta odierna dal Consiglio comunale di Aosta.

L’Ordine del giorno, originariamente presentato dai consiglieri di centrodestra Bruno Giordano, Silvye Spirli e Sergio Togni con il titolo 'Autonomia da difendere' nella seduta dello scorso 26 novembre è stato approvato a seguito dell’accoglimento di un maxi-emendamento proposto dal sindaco, Gianni Nuti.

Tramite l'iniziativa il Consiglio comunale, esprimendo la contrarietà dell'Assemblea nei confronti dell’iniziativa dell'onorevole Elisa Tripodi (M5S) - che ha depositato una risoluzione alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati per modificare la disciplina che attribuisce in Valle d’Aosta le funzioni prefettizie al Presidente della Regione -“effettuata senza alcun confronto con le istituzioni regionali”, “respinge ogni istanza centralista” e “afferma che le funzioni prefettizie definite nel Decreto Luogotenenziale del 7 settembre 1945 n.545 sono un aspetto centrale del nostro ordinamento autonomistico e che l’abbinamento delle funzioni in capo al Presidente della Giunta è un elemento caratterizzante dell’autonomia valdostana”.

Il documento si chiude con l’invito al Presidente del Consiglio comunale, Luca Tonino, all’Ufficio di Presidenza, al sindaco e alla vicesindaca “a difendere con forza i principi e le ragioni che stanno a fondamento del nostro Statuto di Speciale Autonomia, con particolare riferimento all’art. 116 della Costituzione riguardo al principio della 'previa intesa' e a farsi interprete nelle competenti sedi della posizione espressa da questa Assise”.

Come stabilito, l’Ordine del giorno approvato verrà, ora, trasmesso al Presidente della Giunta, ai parlamentari valdostani, al presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera e al ministro degli Affari regionali.