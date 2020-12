Aperte prenotazioni per le visite ai parenti ospiti nelle strutture per anziani

In occasione delle festività natalizie sarà possibile fare visita in sicurezza ai propri familiari, inseriti presso le strutture per anziani, su tutto il territorio valdostano. È quanto prevede un accordo tra il Celva e l'assessorato regionale della Sanità, con il supporto dell'Usl della Valle d'Aosta. Le visite sono già consentite previa prenotazione, che può essere effettuata contattando direttamente le strutture. L’accesso sarà possibile solo eseguendo preventivamente un tampone antigenico rapido, non oltre le 48 ore precedenti al giorno prescelto e concordato con la struttura.

Mauro Lucianaz, Presidente dell’Unité Grand-Paradis e coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Unités des Communes, spiega: “Questo periodo di isolamento è stato davvero molto difficile. Come amministratori locali abbiamo così voluto offrire alle famiglie la possibilità di incontrare, per Natale, i propri cari che sono ospiti delle strutture per anziani. Era, però, necessario definire un adeguato protocollo di sicurezza, che deve essere strettamente seguito nell’interesse di tutti”.

Roberto Barmasse, assessore regionale alla Sanità, sottolinea: “Riuscire a ricongiungere ai loro affetti gli ospiti delle strutture per anziani, durante le festività natalizie, ha rappresentato per noi un obiettivo importante da raggiungere. Come già precedentemente affermato la sinergia con il Celva è risultata determinante al fine di definire al meglio le azioni più efficaci da intraprendere. Vorremmo ringraziare, in maniera particolare, gli operatori delle strutture per anziani a cui sarà richiesto un impegno ulteriore per consentire lo svolgimento delle visite in sicurezza”.

Una volta contattata la struttura per anziani in cui si trova il proprio familiare e prenotata la visita, sarà quindi la struttura stessa a comunicare alla Centrale Unica del Soccorso i nominativi delle persone che devono effettuare il tampone.

Gli aspiranti visitatori, per la somministrazione del tampone in tempo utile, potranno così recarsi, nella data che verrà loro indicata, presso il drive-in situato in località Pépinière ad Aosta, oppure presso il Poliambulatorio di Donnas (per le strutture situate nel territorio dei Comuni delle Unités des Communes Mont-Rose, Evançon e Walser).

Una volta effettuato il tampone con esito negativo, gli interessati dovranno presentarsi, con puntualità, nel giorno e nell’ora stabilita, all’ingresso della struttura, portando con sé l’esito del tampone. Il personale addetto farà compilare al visitatore la dichiarazione di certificazione delle proprie condizioni di salute e procederà alla misurazione della temperatura corporea. Sarà la struttura a fornire ai visitatori i necessari camici e guanti monouso.

Le visite saranno concesse solo nel caso in cui nelle strutture non vi siano ospiti “Covid positivi”. Non sarà ammessa la visita a utenti posti in isolamento.