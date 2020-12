Tournage en Vallée d'Aoste du film 'Upside down' de Tornatore

Luca Tornatore (St@lker, 2014) porte au grand écran Upside Down et arrive en Vallée d'Aoste pour le tournage. Upside Down est l'histoire de Paolo (Gabriele Di Bello, acteur trisomique), qui, en assistant accidentellement à un entraînement de fit boxe, tombe follement amoureux de ce sport au point de devenir un boxeur amateur.

Le protagoniste prend la vie à coups de poing pour dépasser ses limites et les préjugés des autres, le film s'inspire de l'histoire vraie de Garrett Holeve, le jeune Américain trisomique et polyarthrite rhumatoïde qui trouve la rédemption dans les Arts Martiaux Mixtes. Le tournage a commencé à la fin de l'été dans les Pouilles, à Bari, et maintenant va déménager en Vallée d'Aoste, dans la seconde quinzaine de janvier, pour quelques scènes sur la neige.

Produit par Rai Cinema, Ministère du Spectacle, Régions des Pouilles et de la Vallée d'Aoste à travers les Film Commission le film, doté d'un budget d'environ 1,2 million d'euros, est destiné au grand écran. La première phase de casting aura lieu par e-mail. Les candidatures doivent être envoyées à eleonorazappiacasting@gmail.com avant le 4 janvier 2021. (ANSA).