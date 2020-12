DISPACCI - 4

In pochi si sono accorti, nel corso dello scorso Consiglio Valle, del rinvio delle nomine della Commissione Paritetica. Il Presidente ha liquidato la cosa nell’attesa della venuta del Kommissario alle KAutonomie Boccia che pare molto occupato con i lavori romani.

Il rinvio pare, invece, tutto destinato ad una partita interna all’attuale maggioranza che in minima parte avrebbe anche una certa ricaduta sui rapporti con Roma. Le nostre fonti, infatti, hanno intercettato alcune informazioni interessanti. Pare che la voglia di silurare l’attuale Presidente della Paritetica sia tanta, non soltanto per antipatie ataviche di Alpestre memoria, bensì proprio perché così si libererebbe una interessante poltrona di sottogoverno che una parte degli autonomisti vorrebbe dare al capostipite della Casata di Jovençan.

Pare però che le novità in corso di maturazione riguardo alle inchieste sul voto di scambio abbiano fatto pensare al Presidente che forse non ne sarebbe stato il caso.

Un altro pretendente però, a mezzo social, ha tuonato tutta la sua rabbia. Eh sì, il grido proveniente da Charvensod si è sentito e un PD stufo di subire ebbasta (sia dal coté autonomista che dagli amici-scomodi di RC) pare che voglia rivendicare la Presidenza della Paritetica per un altro ex di Place Deffeyes: in arrivo cioccolato TURCO per tutti!