Tre nuove unità cinofile al Soccorso alpino valdostano-Sav

Si è concluso ieri, domenica 20 dicembre, con un esame durato tre giorni, un iter formativo della durata di due anni per unità cinofile, organizzato a Cervinia. Vi hanno preso parte tre unità cinofile del Soccorso Alpino Valdostano-Sav e una piemontese.

"La necessità di garantire un servizio efficace e professionale sul territorio regionale ha spinto il Soccorso Alpino Valdostano e il Soccorso Alpino Nazionale a promuovere l’attivazione di un corso per Unità cinofile ricerca in valanga - spiegano gli organizzatori - e alla fine dei tre giorni previsti di esame, le Unità cinofile hanno conseguito il brevetto e l’operatività nella ricerca in valanga".

La necessità di potenziare le Unità cinofile non ha però un carattere strettamente locale, ma accomuna tutti i Comitati regionali d’Italia.



"La regione Valle d'Aosta attraverso il Soccorso Alpino Valdostano - dice il direttore del Sav, Paolo Comune - si è fatta portavoce dell’iniziativa ed ha organizzato con la Scuola Nazionale del Cnsas il percorso formativo. Indispensabile è stato il supporto logistico e organizzativo della Società Cervino spa per tutta la durata dell'iniziativa".