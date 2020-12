Brissogne: Minoranza attacca, 'su esternalizzazione assistenza domiciliare colpevole silenzio di sindaco e giunta'

"Massima contrarietà" è espressa dal Gruppo consiliare comunale 'Brissogne - Brèissogne' alla decisione della Giunta de l'Unité des Communes Mont-Emilius, deliberata all'unanimità il 16 dicembre, di voler esternalizzare il servizio di assistenza domiciliare-Sad sul territorio dei dieci Comuni che la compongono, tra cui Brissogne.

"Così come già accaduto lo scorso mese di settembre per la riduzione di due ore giornaliere del servizio di asilo nido nelle tre strutture gestite dalla Mont-Emilius - si legge in una nota del gruppo consiliare - l'ente pubblico Comunità Montana contrae e modifica a piacimento quantità, qualità e natura dei servizi alla persona, stavolta per mezzo di un antitetico regime privatistico. Decisioni politiche, queste, che andrebbero prese in sede di Giunta della Mont-Emilius con maggiore attenzione per la popolazione, per le fasce di utenti più deboli come gli anziani non autosufficienti e i bambini, per i lavoratori, per le Organizzazioni Sindacali e per la giustizia sociale, anche attraverso un confronto diretto con i cittadini e le famiglie, fino ad ora puntualmente disatteso".

Il Gruppo consiliare 'Brissogne - Brèissogne' ritiene che il sindaco Bruno Ménabréaz, componente della Giunta della Mont-Emilius, "prima di avallare simili decisioni, dovrebbe attivare strumenti di confronto e dialogo sia con la popolazione da egli rappresentata sia con la controparte politico-amministrativa comunale, e non limitarsi a minare, con decisioni drastiche e unilaterali, le fondamenta dello stato sociale locale".

"Un'azione deficitaria del Primo cittadino - conclude la nota - che che fa il paio con il silenzio assordante dell'assessore comunale ai Servizi sociali e alle attività culturali, Silvia Zulian".