Aosta: Un campo dedicato al padel nel complesso del tennis comunale

Approvata dalla Giunta comunale di Aosta la realizzazione di una copertura per la pratica del padel nel campo n. 7 del complesso sportivo del tennis comunale in via Mazzini, con un investimento di 68 mila euro.

In attesa delle determinazioni che assumerà il Consiglio comunale in ordine al futuro dell’impianto sportivo, nel campo n. 7 dedicato al padel verrà installata una struttura geodetica di tipo reticolare con teli di copertura in pvc, in modo da valorizzare al meglio le potenzialità dell’impianto sportivo anche nella stagione invernale pur consentendo con relativa facilità un eventuale diverso riutilizzo.