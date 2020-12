Valdigne: E' arrivata la Bandiera Europea dello Sport 2021

Nel pomeriggio di venerdì 18 dicembre 2021, nel corso di un incontro presso il Municipio di Courmayeur, si è tenuta una breve celebrazione di consegna della Bandiera della Comunità europea dello Sport 2021.

A consegnarla agli amministratori locali della Valdigne sono stati Gian Francesco Lupattelli, (nella foto) Presidente e fondatore della Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport (ACES) ed Enrico Cimaschi, Coordinatore Aces Europa Italia del Nord.

Ad accogliere la delegazione Aces sono stati: il Sindaco di Courmayeur, Roberto Rota; il consigliere comunale di Courmayeur, André Savoye; l’Assessore Turismo e Sport di La Salle, Silvia Lugano; il vice sindaco di Pré-Saint-Dider, Alessandra Uva; l’assessore al Turismo di La Thuile, Dario Bandito; l’assessore allo Sport di Morgex, Ettore Tauffer, e Marco Albarello, responsabile per la Valle d’Aosta dei Grandi eventi sportivi.

Nel corso dell’incontro i cinque Comuni della Valdigne hanno confermato l’impegno a fare del 2021 un anno dedicato allo sport, alla salute e al benessere psicofisico per tutti i cittadini, accrescendo in questo modo il valore di comunità e offrendo occasioni per crescere insieme e vivere la montagna delle sue diverse declinazioni. Allo stesso modo sono state analizzate anche le difficoltà generate dalla pandemia del Covid19, che sta creando enormi difficoltà alla libera pratica dello sport, sia indoor che outdoor, e che quindi compromette anche le programmazioni nelle quali i Comuni sono impegnati per celebrare al meglio i valori dello sport che ACES promuove e di cui la Comunità del Monte Bianco è portavoce per il 2021.

“L’anno 2021 per la Comunità Valle del Monte Bianco, sarà un anno dedicato a promuovere l’attività motoria sui propri territori, con un’attenzione particolare ai giovani e alla terza età – ha evidenziato Gian Francesco Lupattelli, Presidente Aces Europe - Non sarà importante realizzare per forza grandi eventi, vista anche la difficoltà legata al Covid19, ma sarà importante vedere lo sport in una dimensione a favore della cittadinanza, le beneficiarie dell’impegno e delle attività che i Comuni metteranno in campo dovranno essere le comunità”. Il Presidente Aces Europe ha ricordato inoltre che ad oggi sono ormai 1500 le città e comunità europee dello sport e il network continua a crescere coinvolgendo tutti i Paesi europei.

I Comuni della Valdigne hanno omaggiato la delegazione ACES con due pubblicazioni che raccontano La Valle d’Aosta (Valle d’Aosta - Musumeci editore) e Courmayeur e dintorni (The Courmayeur Mont Blanc Photo Book - iMontBlanc Edizioni), consegnate rispettivamente da Marco Albarello e dal Sindaco Roberto Rota.

Venerdì 11 dicembre 2020, infine, la Comunità Valle del Monte Bianco, ha portato il proprio saluto alle altre amministrazioni europee nel corso del Gran Gala ACES Europe di Lisbona, Capitale Europea dello Sport 2021, evento che si è tenuto on line in collegamento con le 30 città premiate in tutta Europa per il 2021.