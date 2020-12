Emporio Quotidiamo, da quattro anni al servizio dei più bisognosi

Quattro anni di intenso lavoro a favore dei più bisognosi per l’Emporio solidale Quotidiamo di Aosta, inaugurato il 13 dicembre 2016. L’Emporio Quotidiamo nacque in collaborazione stretta tra Amministrazione regionale, mondo del volontariato (CSV) e Terzo Settore (Cooperativa La Sorgente), con una coprogettazione che unì due progetti pensati per ridurre la povertà alimentare (con capofila il Banco Alimentare della Valle d’Aosta) e anche socio-relazione (con capofila la Lega italiana contro il dolore-VdA).

Dopo i primi tre anni, l’Emporio solidale Quotidiamo è diventato un servizio vero e proprio, inserito anche nel Piano povertà della Regione come strumento utile e concreto per ridurre e contrastare le varie forme di povertà, sempre più incidenti sulla popolazione valdostana.

In questi quattro anni Quotidiamo ha aiutato circa 294 nuclei familiari, per un totale di 845 persone. Attraverso le tessere attivate su segnalazione dei Servizi sociali regionali, sono stati utilizzati 125.000 punti su 7015 spese effettuate, che possono essere rapportati a circa 125.000 euro di generi alimentari, cancelleria e materiale scolastico, prodotti per l’igiene della casa e della persona.

Il 47% dei nuclei familiari sono italiani, a dimostrazione di come la crisi abbia colpito sempre più fasce di popolazione considerate in zona grigia delle nuove povertà. Quotidiamo ha raccolto, in questi quattro anni, 49 tonnellate di generi alimentari e altri prodotti,soprattutto per l’igiene della casa e personale: "In particolare - spiega Giulio Gasperini, coordinatore dell'emporio solidale - abbiamo ricevuto cinque tonnellate e mezzo di prodotti feschi e 182 chili di prodotti secchi dalla Cidac, 1.300 chili di prodotti freschi dal Carrefour di Pollein, 20 tonnellate di prodotti dal Banco alimentare della Valle d’Aosta, 11 tonnellate di prodotti dalla Lidl, 118 chili di prodotti freschi dal Conad di Saint-Christophe, 521 chili di verdura dall’Associazione Volontariato carcerario della Valle d’Aosta, 46 chili di generi alimentari da Bertolin, 448 chili di alimenti dall’Associazione Mato Grosso, 604 chili di frutta e verdura dall’Azienza agricola Bondaz tramite Coldiretti VdA, 656 chili di materiale scolastico egeneri alimentari dal CSV Valle d’Aosta, una tonnellata di generi alimentari dal Caseificio valdostano, 43 chili dalla Biobottega Peraga, 179 chili dal Centro addestramento degli Alpini, 111 chili dalla Cooperative Les Relieurs, 416 chili di prodotti dal GAS Aosta, 663 chili di generi alimentari dalla Croce Rossa Valle d’Aosta, 274 chili dall’Auser Valle d’Aosta, circa due tonnellate di donazioni di privati cittadini e 486 chili da altre associazioni e aziende del territorio".

Per quanto riguarda l’attività della Casa dei cittadini – La maison des citoyens, gestita dalla Lega italiana contro il dolore-VdA, sono state assistite più di 6000 persone, con una forte percentuale (quasi l’80%) di cittadini italiani.

Continua, inoltre, la possibilità di fare delle donazioni all’Emporio, per poter aiutare le tante famiglie della nostra regione che si trovano in un momento, anche aggravato dallapandemia di coronavirus, di emarginazione sociale ed economica.

Chiunque voglia sostenere Quotidiamo può farlo attraverso:

- una donazione di prodotti alimentari o di prima necessità, particolarmente negli armadisolidali che si trovano nei principali supermercati della zona di Aosta e cintura;

- una donazione per l’acquisto di beni alimentari o di prima necessità attraverso un bonificosul conto dedicato aperto presso la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta:

- BCC Valdostana: IBAN IT53Q0858701211000110150701

- Intesa Sanpaolo: IBAN IT73G0306909606100000005667

- Unicredit: IBAN IT37G0200801210000102396075

È importante indicare nella causale “Fondo Emporio Solidale – sostegno iniziative utilitàsociale”.Le donazioni possono essere oggetto di agevolazioni fiscali in sede di dichiarazione deiredditi.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i siti www.quotidiamo.org o www.fondazionevda.it o contattare il numero di telefono 3295905314.