Il maitre chocolatier di La Thuile Stefano Collomb rinnova la partnership con le Prugne della California

Confermata anche per il 2021 la partnership tra il Consorzio delle Prugne della California e il maître chocolatier Stefano Collomb, proprietario della storica pasticceria-cioccolateria “Chocolat” di La Thuile.

Il progetto di collaborazione, avviato nel 2018, ha dimostrato la versatilità delle Prugne della California, ingrediente unico che offre molteplici possibilità per gli sviluppatori di alimenti nelle preparazioni dolci, sia in abbinamento alle ricette più classiche sia come elemento distintivo in quelle più innovative.

Per il Natale 2020 Stefano Collomb ha creato infatti il “Panettone incanto” con cuore morbido di Prugne della California e cioccolato. Una ricetta tradizionale rivisitata con creatività, abbinando agli ingredienti classici del panettone le scorze fresche di agrumi, vaniglia e Prugne della California.

“Il California Prune Board, consorzio che promuove le Prugne della California in Italia e in tutto il mondo, ha trovato un alleato ideale nell’arte cioccolatiera italiana di Stefano Collomb. L’alta qualità e la versatilità delle Prugne della California in abbinamento al cioccolato rappresenta un’innovazione sempre più apprezzata dal pubblico italiano. Siamo davvero entusiasti di rinnovare la collaborazione anche per il 2021”, spiega Kevin Verbruggen, European Marketing Director del California Prune Board.

“Il Panettone incanto consacra la perfetta combinazione di Prugne della California e cioccolato: una versione ricercata e dagli esiti sorprendenti, grazie alla raffinata arte del maître chocolatier Stefano Collomb che ha trovato il modo migliore per combinare questi due ingredienti pregiati nel dolce più iconico della tradizione italiana per le festività natalizie”, conclude Verbruggen.

“La partnership con il Consorzio delle Prugne della California è per me sempre uno stimolo per creare nuovi abbinamenti e sperimentare con ingredienti di alta qualità - afferma Stefano Collomb - il profumo, la consistenza e la texture assicurate della qualità premium delle Prugne della California in abbinamento al cioccolato, regalano alle mie creazioni sapori inediti e molto apprezzati, permettendomi di ampliare l’offerta della mia cioccolateria e stupire sempre i miei clienti”.

Le nuove creazioni ed i cioccolatini con Prugne della California realizzati da Stefano Collomb saranno disponibili anche per tutto il 2021 presso la pasticceria-cioccolateria “Chocolat” di La Thuile in Valle d’Aosta.