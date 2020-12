Nove arresti al traforo del Bianco per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Sorpresi a trasportare in due veicoli noleggiati sette uomini ed una donna vietnamiti con documenti falsi, gli agenti della Polizia di frontiera in servizio al traforo del Monte Bianco hanno arrestato ieri mattina P.A. di 30 anni e il 20enne T.S. , entrambi uzbeki, per favoreggiamento all’immigrazione clandestina.

Sette vietnamiti sono stati invece arrestati per uso di documenti falsi mentre un ottavo clandestino è stato denunciato a piede libero per il possesso di un permesso di soggiorno greco contraffatto nonchè per false dichiarazioni a rese pubblico ufficiale.

Agli agenti, i vietnamiti hanno esibito passaporti ordinari cinesi e permessi di soggiorno greci in corso di validità. Saranno tutti processati per direttissima lunedì 21 dicembre al tribunale di Aosta.