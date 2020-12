L'OPINIONE DI UN LETTORE: 'Minacciato di multe e sfracelli da un uomo in divisa perchè aspettavo in piedi il cibo d'asporto'

In questi tempi di forzata solitudine, a noi 'single' può venire voglia talvolta di tenere spenti i fornelli per recarsi al ristorante dove ordinare magari una succulenta polenta alla valdostana, ovviamente da asporto.

Così ho fatto alle 20 circa di sabato 19 dicembre, quando decido di andare in un noto ristorante del mio paese in alta montagna per ritirare il sospirato take away. Ordino la cena e resto in piedi di fronte al bancone, in attesa, parlando con il titolare del locale. Transita un veicolo delle Forze dell'ordine: la vettura passa una prima volta, poi alcuni minuti dopo torna e si ferma.

Un uomo in divisa compare sulla porta e chiama il titolare, il quale dopo alcuni secondi mi fa cenno di avvicinarmi. Al rappresentante dell'Autorità spiego che sto aspettando la mia polenta da portare a casa. Lui mi dice con tono perentorio: "deve stare seduto a un tavolo ad aspettare, altrimenti faccio il verbale della multa a te e al titolare faccio chiudere il locale." Ho annuito e mi sono andato a sedere, occupando un tavolo che poi avrà dovuto essere sanificato, solo per attendere qualche minuto seduto da bravo, lì da solo, a contare i miei 72 anni senza poter parlare con nessuno e con il sangue che mi ribolliva in testa. Alla mia età, con tutto quello che ho visto nella vita, devo 'obbedire' a un 'ordine' impostomi con tono marziale da un giovane in divisa costretto a far rispettare norme che come in questo caso sfuggono alla logica. Ho fatto buon viso pur mal digerendo i modi e i toni minacciosi dell'Autorità.

Ho fatto il '68, non importa da che parte della barricata, ma vedo che in certe circostanze nulla è cambiato. Vorrei che il Presidente Conte rifletesse sul fatto che queste situazioni sono state create dal suo Governo, ovvero dalle intepretazioni alle norme dei DPCM spesso poco chiare e lacunose. Poi qui c'è stata anche la mancanza di rispetto di un giovane nei confronti di un uomo che potrebbe essere abbondamente suo padre (il 'tu' con la faccia cattiva magari può darlo al genitore durante un bisticcio, non a sconosciuti mentre è in servizio...).

Tutto questo nel mio bel paesello completamente deserto mentre il Tiggì passava le immagini di una Milano superaffolata...Voglio lasciarmi le spalle rabbia e delusione e auguro a tutti di passare un Buon Natale e un Felice Anno dimenticando questo 2020 di incredibile disgrazia.

M.P.

Risponde il direttore

Gentile lettore, il suo sfogo è comprensibilissimo e mi auguro che queste righe aiutino a riflettere gli incaricati di far rispettare le regole che un cittadino che sta forse 'violando' (ma nel suo caso è forse tutta da vedere...) una norma di DPCM non è comunque e non si trasforma automaticamente in delinquente pericoloso. Buon Natale e Felice Anno Nuovo anche a Lei. PG.