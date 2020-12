Le feste al tempo del Covid, come comportarsi dal 21 dicembre al 6 gennaio

Italia in zona rossa nei festivi e prefestivi; sì alle visite ai parenti ma solo in due, più i figli minori di 14 anni. Nuovi ristori per ristoratori.

Sono online, sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le FAQ relative alle misure adottate dal Governo. Tanti gli interrogativi su ciò che si potrà fare nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021.

I punti fermi del Governo restano due: il divieto di qualsiasi spostamento nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5 (con estensione fino alle 7 il 1° gennaio), se non per motivi di lavoro, salute o necessità, e la permanenza delle restrizioni legate al colore della zona interessata (rosso, arancione o giallo) per quanto riguarda shopping e ristorazione.

Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo

Salvo quanto disposto dall'art. 1, c. II, del d.l. n. 158/2020 , nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure previste per le cd. zone “rosse” (art. 3 del d.P.C.M. 3 dicembre 2020 );

, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure previste per le cd. zone “rosse” (art. 3 del ); nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure previste per le cd. zone “arancioni” (art. 2, d.P.C.M. 3 dicembre 2020), tuttavia sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia,

durante il periodo tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è inoltre consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi,

durante il periodo 24 dicembre – 6 gennaio, restano ferme, per quanto non previsto nel d.l. in parola, le misure adottate con D.P.C.M. ai sensi dell'art. 2, c. I, d.l. n. 19/2020 , convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020,

, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, la violazione delle misure disposte dal d.l. in parola e di quelle del d.l. n. 158 /2020 viene sanzionata ai sensi dell'art. 4 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, chiusura attività, ecc.), del d.l. n. 19 /2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/020

Contributo a fondo perduto per i ristoratori



Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto (nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021) in favore dei soggetti che, alla data del 19 dicembre:

hanno la partita IVA attiva,

ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 633/1972, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati all'allegato 1 del d.l. in commento.

Il contributo:

non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020,

spetta solo ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del d.l. n. 34/2020 (convertito dalla L. n. 77/2020), che non abbiano restituito il predetto ristoro,

(convertito dalla L. n. 77/2020), che non abbiano restituito il predetto ristoro, è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo,

è pari al contributo già erogato ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 34 del 2020,

non può essere superiore a euro 150.000,00,

si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 25, c. da 7 a 14, del d.l. n. 34/2020.

Allegato 1: i Codici Ateco che beneficeranno dell’aiuto economico

561011 - Ristorazione con somministrazione

561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

561030 - Gelaterie e pasticcerie

561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti

561042 - Ristorazione ambulante

561050 - Ristorazione su treni e navi

562100 - Catering per eventi, banqueting

562910 - Mense

562920 - Catering continuativo su base contrattuale

563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

