Ancora due morti e 22 nuovi casi Covid in Valle

Sono due i decessi e 22 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore nella nostra regione, a fronte di 42 pazienti guariti. Sono stati 151 i tamponi eseguiti e 61 quelli accertati.

Il totale delle vittime sale dall'inizio della pandemia a 368, di cui 222 nella seconda ondata di contagi. I ricoveri sono 78, due in più rispetto a ieri, dei quali 39 sono all'ospedale Parini (quattro in terapia intensiva), 32 alla clinica Isav di Saint-Pierre, sette all’ospedale da campo allestito alla Pepinière. I positivi in terapia domiciliare sono invece 390.