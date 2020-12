Marathon solidarité en faveur Téléthon ne s'arrête pas

Le marathon de la solidarité en faveur de la Fondation Téléthon ne s'arrête pas. L'urgence sanitaire ne permet pas l'organisation de rencontres et ainsi, l'achat des cœurs en chocolat qui soutiennent la recherche scientifique sur les maladies génétiques rares se déplace su Amazon, sans préjujer la possibilité de contacter les comités régionaux (chez nous, Renato Dutto, 340-0989116). Sur www.amazon.it/cuoritetelethon, il sera possible de soutenir la recherche et de recevoir le cœur en chocolat dans la version noir, lait et lait aux brisures de biscuit.

Le numéro de solidarité 45510 sera actif jusqu'au 31 décembre, à travers lequel faire un don de deux euros, en envoyant des messages des principaux opérateurs téléphoniques.

Appellant depuis la ligne fixe, il est possible de faire un don de 5 ou 10 euros. L'année dernière, 45 millions d'euros ont été collectés grâce au marathon du Téléthon, entièrement destinés à financer la recherche sur les maladies génétiques rares et à améliorer les conditions de vie de tant d'enfants dans le monde grâce à la thérapie génique. (ANSA).