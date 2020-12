Cultura valdostana online durante le Feste di Natale

Sino al 6 gennaio 2021 le attività dei musei regionali proseguiranno con un'innovativa modalità on-line. L'iniziativa - inserita nel progetto 'Musei da vivere' - prevede che "anche se a porte chiuse, i musei mantengono vivo il rapporto con i visitatori facendo scoprire i loro tesori attraverso la digitalizzazione di iniziative che, sin dal 2019, hanno riscosso notevole apprezzamento".



In considerazione della particolare situazione sanitaria il Museo Archeologico Regionale e l'Area megalitica saranno fruibili grazie a particolari video tutorial per famiglie che, settimanalmente, verranno caricati nella playlist "Cultura" del canale Youtube regionale accessibile dal sito www.regione.vda.it.



"Ogni tutorial vedrà protagonista un particolare reperto - è spiegato in una nota - di cui sarà possibile conoscere storia e utilizzo, provando quindi a riprodurlo con pochi strumenti e semplici passi guidati. Nel mese di dicembre si potranno, perciò, conoscere meglio il cavallino in bronzo che ha ispirato il logo del Mar e il gioco romano con le pedine; il vaso a forma di campana e il pendaglio a spirale visibili nell'Area megalitica. Si sottolinea, infine, che questi video rimarranno sempre visibili e, di conseguenza, sarà possibile seguire comodamente le attività proposte all'insegna della scoperta e del divertimento, in attesa di poter tornare di persona tra le sale dei musei".