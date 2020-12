Incidente Gressan, 26enne in prognosi riservata

E' ricoverata in Rianimazione in prognosi riservata, la 26enne coinvolta nell'incidente avvenuto ieri sera venerdì 18 dicembre a Gressan, dove quattro auto si sono scontrate. Altri due feriti, un uomo di 28 anni che conduceva una delle auto coinvolte e una donna 41enne sono stati ricoverati in Medicina d'urgenza in osservazione; un 62enne se l'è cavata con traumi lievi.

Sono intervenuti sul luogo dell'incidente 118, Vigili del fuoco e Forze dell'ordine, che stanno completando gli accertamenti sulla dinamica dello scontro.