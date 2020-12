TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Lunedì 21 dicembre

- ore 9 convocazione della seconda Commissione, presieduta dal Consigliere Antonino Malacrinò, per trattare il disegno di legge in materia di Avvocatura regionale (modificazioni della legge regionale n. 6/2011). In merito, sarà sentito il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Aosta.

- ore 11 riunione dell'Ufficio di Presidenza.

- ore 14 riunione della quinta Commissione "Servizi sociali", presieduta dalla Consigliera Erika Guichardaz, per trattare, in sede consultiva, le modificazioni a due deliberazioni della Giunta regionale, riguardanti la sostituzione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la prima infanzia, con riferimento alla fascia di età 3-36 mesi; l'approvazione, per il biennio 2019-2020 del piano di azione per la promozione e il sostegno del sistema dei servizi per la prima infanzia, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

- ore 21 conferenza online "Aosta: la città del solstizio d'inverno", a cura di Stella Bertarione, archeologa della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, e di Giulio Magli, Professore ordinario di matematica e archeoastronomia al Politecnico di Milano, con la partecipazione di Andrea Bernagozzi, ricercatore dell’Osservatorio astronomico regionale. La conferenza sarà trasmessa sul canale Youtube della Regione e, in contemporanea, su TV Vallée (canale 15 del digitale terrestre); il collegamento sarà inoltre raggiungibile attraverso le pagine Facebook del Turismo “Valle d’Aosta” e dell’Osservatorio astronomico regionale, nonché dai profili Twitter “@CultureVdA” della Soprintendenza per i beni e le attività culturali e “@oavda” dell’Osservatorio.

Martedì 22 dicembre

- ore 9.30, riunione della terza Commissione "Assetto del territorio", presieduta dal Consigliere Albert Chatrian, per audire, in videoconferenza, i Sindaci di Aymavilles, Issogne e Jovençan, l'ARPA e il Coordinatore del Dipartimento regionale programmazione, risorse idriche e territorio, nell'ambito della trattazione della petizione popolare promossa dal Comitato "La Valle non è una discarica".

