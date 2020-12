Adu si rinnova

A seguito degli avvenimenti che hanno portato all'esclusione di Adu Vda dalle competizioni elettorali di settembre, è partito un lungo percorso congressuale, caratterizzato da grande partecipazione intellettuale ed emotiva da parte di tutti gli aderenti, i candidati e i simpatizzanti.

Un lavoro intenso, svolto da remoto a causa della pandemia, che è culminato il 13 dicembre scorso nell'elezione unanime di una nuova Segreteria politica formata da Daria Pulz, Alex Glarey e Mirko Billet, a cui si aggiungono i membri del coordinamento, Carola Carpinello, Matteo Castello, Chiara Giordano e Massimo Valenti.

Una nuova gestione corale, che spingerà con rinnovato entusiasmo il movimento a perseguire i suoi obiettivi storici, caratterizzati dai temi ambientali, dai diritti sociali e umani e dal progetto di una Valle d'Aosta migliore, seppur dal di fuori delle istituzioni, ma con la volontà ferrea e lo spirito critico che da sempre contraddistinguono questo piccolo ma combattivo gruppo politico.

Sono già in cantiere nuove iniziative. Primo fra tutti l'evento “AduMeet. Festival di politica, amministrazione e attualità”, che dal 9 di gennaio inaugurerà questo nuovo capitolo di Adu Vda, con un ciclo di 6 incontri che toccheranno importanti aspetti del vivere nel nostro tempo. Temi come l'amministrazione dei Comuni, la progettualità in campo europeo, il rapporto tra Stato e Regioni, ma anche le ingiustizie sociali e la rappresentanza femminile verranno affrontati con la partecipazione di importanti esperti.

Il secondo progetto è una rivista: sarà un "luogo" di approfondimento e discussione, con uno sguardo sulla valle e sul mondo. Non sarà direttamente legato ad Adu Vda, non sarà un “house organ”, ma sarà aperto ai contributi di quanti (singoli, associazioni, comitati, ecc) avranno qualcosa da dire e non troveranno lo spazio per dirlo. Nella fase iniziale sarà distribuito come sfogliabile online, ma con la possibilità futura di trasformarlo in un vero e proprio prodotto stampato.

A simboleggiare questa fase di rinnovamento anche il simbolo del Movimento ha subìto un restyling. Al tradizionale riflesso nell'acqua, si aggiunge il profilo del Cervino, simbolo riconosciuto in tutto il mondo e rappresentazione di un ambiente che Adu Vda continuerà a difendere con ogni forza.