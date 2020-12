Domenica con una blanda depressione che porta qualche nuovola

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Una una blanda depressione porterà domenica qualche nuvola in più e qualche debole precipitazione in montagna. Lunedì aria atlantica mite e umida porterà qualche precipitazione sui confini esteri e scalderà l'atmosfera valdostana a tutte le quote. Il tempo si guasterà da giovedì per una nuova perturbazione che sembra interessarci fino a venerdì portando aria fredda

DOMENICA 20 DICEMBRE

Possibili schiarite anche ampie al primo mattino in una giornata nuvolosa o molto nuvolosa, con deboli precipitazioni dal pomeriggio/sera, soprattutto sulle montagne dei rilievi NW; neve oltre circa 1200 m. Temperature: in lieve ripresa nelle valli. Pressione: stabile. Venti: 3000 m moderati da SW, in rotazione da SSW nel pomeriggio e attenuazione; deboli da SE nelle valli. LUNEDI 21 DICEMBRE