Aosta: Il progetto 'Aosta in Bicicletta' entra in fase operativa

Dopo oltre un anno dalla presentazione, la Giunta comunale di Aosta ha approvato il progetto definitivo 'Aosta in Bicicletta'.

Il progetto è suddiviso in due lotti, il primo dei quali interamente finanziato edeseguibile, mentre il secondo - che comprende il tratto in sinistra orografica di collegamento all’area Saumont – ancora da finanziare.

Per quest’ultimo sarà anche necessario procedere all’esproprio di alcuni terreni e al rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica nelle vie Carducci e Matteotti nonché nell'area della Tour du Pailleron per il quale occorrerà valutare l’eventuale inserimento nel progetto di project financing relativo al rifacimento completo dell’Illuminazione pubblica cittadina. Per questo motivo il secondo lotto è stato approvato unicamente in linea tecnica.