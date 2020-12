Conto alla rovescia per lo screening Covid nelle scuole valdostane

Partirà forse già lunedì 28 dicembre e comunque poco dopo Natale; coinvolgerà circa 12 mila persone tra studenti delle scuole superiori, insegnanti, personale ausiliario e amministrativo.

Conto alla rovescia in Valle per lo screening del coronavirus in vista dell'apertura generale delle scuole, programmata per il 7 gennaio. Il calendario dei tamponi è in fase di predisposizione; saranno somministrati nel drive in di Aosta e probabilmente nel poliambulatorio di Donnas. "

Sulla riapertura della scuola noi stiamo certamente lavorando sull'ipotesi di aprire il 7 gennaio - precisa l'assessore regionale all'Istruzione, Luciano Caveri - ma resta una certa indeterminatezza che non dipende da noi ma dalla caotica situazione nazionale". Ieri fonti del Governo hanno indicato che la riapertura potrebbe slittare se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare durante le festività natalizie.