Tar VdA respinge richiesta Governo sospensiva ordinanza regionale in merito a bar, ristoranti e attività ricettive

La Presidenza della Regione comunica che il Tar della Valle d’Aosta ha respinto oggi, venerdì 18 dicembre, la sospensiva richiesta dal Governo in merito alle misure per l’esercizio di bar, ristoranti e strutture ricettive, contenute nell’ordinanza del Presidente della Regione 552 in data 11 dicembre, per definire le misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza in attuazione alla Legge regionale 11 del 9 dicembre.

Il Tar della Valle d’Aosta ha fissato per il 18 gennaio l’udienza in Camera di Consiglio.