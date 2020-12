Al via la filodiffussione delle composizioni del bando 'Ti regalo una musica'

A partire da oggi, venerdì 18 dicembre, in alcune vie e piazze del centro di Aosta risuoneranno le composizioni dei musicisti selezionati dal bando “Ti regalo una musica”, proposto dalla Cittadella dei Giovani in accordo con l’Amministrazione comunale.

L’iniziativa – che rientra tra quelle organizzate per animare la città durante il periodo dellefestività natalizie e di fine/inizio d’anno – vedrà la diffusione fino al 6 gennaio delle musiche suonate da Duo Denfert, Mikol Frachey, Elisa Mammoliti con Massimo Bombino e Sylvie Blanc, Estremìa, The A.B.C., Groovin’ Around, Trouveur valdotèn, Serena Costenaro, Romantic Trio e Gilbert Impérial.

I musicisti sono stati selezionati da una commissioneformata da Paolo Salomone (organizzatore artistico), Aldo Sardo (docente di Composizione del Conservatorio di Torino) e Sergio Pugnalin (Coordinatore SFOM). Le composizioni, trenta minuti di concerto per ciascun esecutore basato su repertorio classico e popolare e su produzioni originali, saranno diffuse in piazza Chanoux (dalle ore 10 alle ore 19,30), nella piazzetta della Porta Praetoria, all’incrocio tra piazza della Repubblica e via Aubert e in piazza Roncas (dalle ore 15 alle ore 19,30).

"Con questa iniziativa – commenta l’assessore comunale alla Cultura e alle Politiche giovanili, Samuele Tedesco - mettiamo un altro piccolo tassello alla proposta di animazioni organizzata dall’Amministrazione comunale per il periodo delle Feste, con la quale, consapevoli e partecipi della difficoltà del momento che come comunità stiamo vivendo, intendiamo infondere ai cittadini un po’ di serenità, nell’auspicio che il prossimo anno civeda finalmente liberi dalla minaccia della pandemia".