Lettere inquietanti di donne 'superstiti', 'c'è un persecutore seriale all'ombra del Cervino'

"E' la Valtournenche, bellezza...e tu non ci puoi fare niente...". Parafrasando la famosa frase di Humphrey Bogart (sulla stampa che non può avere censure), così un inquirente dell'inchiesta su un giro di illeciti in appalti all'ombra del Gran Becca commentò un paio di anni fa il singolare clima di silenzi, omissioni, scandali taciuti che sembra aleggiare da tanto tempo sulla stretta quanto bellissima vallata che da Antey sale a Cervinia.

Una valle piena di meraviglie naturali e di 'votornens' sensibili e accoglienti ma anche abitata, a detta degli stessi residenti, da fantasmi che turbano il sonno di molti. Poi - come avviene quando il più coraggioso nel gruppo di amici si tuffa dalla rocca e tutti gli vanno dietro - quando uno di questi fantasmi si mostra, quando uno di questi silenzi si spezza, ecco che altri ne seguono il percorso, alcune matasse si dipanano, qualche cassetto, della memoria e della coscienza, si apre.

E così, dopo che due giorni fà si è diffusa la notizia che uno dei membri più noti e attivi della comunità Votornen, la guida alpina Lucio Trucco, è indagato per aver riempito di botte tanto da farla finire all'ospedale una giovane che aveva lavorato da lui (risulta che lui non neghi affatto la circostanza ma abbia fornito agli investigatori la sua versione dei fatti), come se un velo fosse di colpo caduto giungono a chi si sta occupando del caso lettere firmate nero su bianco da donne che asseriscono di aver "trovato la finalmente la forza di parlare", descrivendo un quadro inquietante di rapporti malati e pericolosi.

Il nome di quello che a buona ragione - se vi fosse riscontro a quanto scritto - potrebbe essere definito un vero e proprio 'persecutore seriale' all'ombra del Cervino non è mai pronunciato: il 'j'accuse assume toni astratti, immateriali e pertanto ancora più lividi, inquietanti, minacciosi, come quando si parla di un nemico invisibile.

"Scrivo per chi ha già trovato la forza di urlare e per chi rimane tuttora in silenzio - si legge in una di queste lettere - un silenzio che non troverà mai pace, ma che comprendo e rispetto. Di fronte ad una simile violenza i ricordi riaffiorano vivi e nauseabondi. Sono passati tanti anni e con essi decine e decine di vittime, calpestate e buttate via nel disprezzo più totale. Vittime di una psiche contorta, calcolatrice, deviante, che ha sbarrato i progetti di giovanissime, infranto i sogni più belli, distrutto famiglie, portato alla disperazione troppe, troppe donne".

Con ancor più forza rispetto ad altri messaggi espliciti e comparsi in queste ore su profili social, l'autrice di questa lettera-confessione parla di "donne finite in cura psicologica per anni, donne che provano ancora vergogna per cosa lui sia riuscito ad imporre loro o portare a fare. Lui ha il potere di invischiarti come in una ragnatela, di immobilizzarti, di renderti totalmente succube ed estraneo al mondo che non esiste più, ai consigli che non puoi più sentire, agli amici ai quali mentirai, ai famigliari dai quali rifiuterai un aiuto. Un mare di menzogne, di orribili giochetti psicologici, una bava oleosa ed indelebile".

E ancora: "Io non riporto una testimonianza di violenza fisica, tengo a precisarlo; il mio contributo è tuttavia quello di anni vissuti in una relazione malsana, fra un totale annullamento di sé, un continuo essere denigrata, raggirata, portata a dubitare di me stessa e delle mie azioni, persino convinta di essere diventata matta".

E conclude, sempre senza nominare il suo persecutore: "Questo uomo va fermato, questo uomo va curato. E con le mie poche righe vorrei dare forza a tutte coloro che ancora non lo hanno fatto di parlare, di sfogare, di buttare fuori: fatelo! Ma soprattutto voglio esprimere la mia vicinanza forte a colei che si è sacrificata per tutte noi. Grazie Grande Donna".