Challand Saint Anselme: Per 'merito' del Covid il sindaco-commissario approva riqualificazione vecchie scuole e palazzo municipale

Con un proprio decreto il sindaco di Challand Saint Anselme, Piero Dufour, prima si è nominato commissario e poi ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio scuola materna, scuola elementare, sede comunale ed altri servizi e contestuali operazioni contabili.

Si tratta di un intervento di circa quattro milioni di euro che il sindaco commissario ha approvato lo scorso 3 dicembre, quando l’amministrazione ha acquisito gli elaborati del progetto esecutivo, relativi ai lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell’edificio Scuola Materna, Scuola Elementare, Sede Comunale ed altri servizi nel mese di settembre. A Challand Saint Anselme si chiedono quali procedure sono state seguite per l’appalto. Pare, infatti, che le buste saranno aperte il 21 dicembre.

Se la procedura crea qualche dubbio, tanto che è prevedibile un esposto alla Corte dei Conti e alla Procura penale, per il sindaco commissario trova giustificazione nell’emergenza Covid. Infatti il sindaco-commissario si appella, come si legge nel decreto pubblicato a fondo pagina, al D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazione dalla Legge n. 41 del 6 giugno 2020 e, in particolare, l’art. 7-ter recante “Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica”, che pubblica integralmente nel suo decreto.

Non si capisce proprio perché tanta urgenza visto che gli abitanti di Challand Saint Anselme attendono da anni le nuove scuole per le quali sono stati spesi oltre 300 mila euro in quattro progetti mentre ora, per motu proprio, il sindaco-commissario decide di ristrutturare il palazzo municipale che già ospita tanti altri servizi ed i bambini saranno relegati al piano terra dove scarseggia la luminosità.

C'è chi si è chiesto perché non si pubblicizza adeguatamente e non si confronta con la popolazione sulle scelte? Perché si utilizzano le procedure sprint in vigore per il Covid saltando la normale procedura di affidamento lavori che, forse, non avrà evidenza pubblica? Strana fretta; pare infatti che non sono neppure pubblicati gli elaborati di progetto, che qualcuno ha chiesto in via d'urgenza e non li ha ancora ottenuti, almeno è quanto dice chi sostiene che sarebbe invece meglio costruire un edificio nuovo con palestra e servizi didattici, culturali e sportivi come richiesto dalla maggior parte della popolazione.

Oltretutto è attivo un comitato per la scuola nuova, come già pubblicato da Aostacronaca.it con l’elenco delle ingenti risorse già spese.

Anche una lettera aperta di Jean Voulaz pare non aver dato uno scossone al Consiglio comunale e alla Giunta di Challand Saint Anselme. Pochi hanno visto il progetto ma tutti si fidano del sindaco commissario che pare poco considerare le richieste dei cittadini.

Per il momento il sindaco commissario ha approvato la progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell’edificio Scuola Materna, Scuola Elementare, Sede Comunale ed altri servizi, redatta dall’RTP Copaco srl (capogruppo), Pastoret Engineering & Consulting Srl, Arch. Ricardo Ianigro e Arch. Ezio Alliod.