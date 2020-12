Pas solidale con Lavevaz contro ricorso Govarno al Tar

Pays d'Aoste Souverain

vista la richiesta del Governo di annullamento e sospensiva tramite ricorso al TAR dell'ordinanza regionale pubblicata in data 11 dicembre 2020, in cui l'Amministrazione Regionale, nelle more della legge, prevedeva la riapertura di bar e ristoranti per il giorno 16 dicembre 2020,

considerate la ponderatezza delle ragioni a supporto dell'ordinanza

RITIENE

l'ingerenza del Governo inammissibile e lesiva dell'Autonomia della Vallée d'Aoste;

ESPRIME

totale sostegno al Presidente Lavévaz;

INVITA

l'intero esecutivo regionale a difendere le scelte prese a garanzia dei Diritti Costituzioali della nostra Regione.