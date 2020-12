Aosta: Con 'Disegna la tua città' cittadini protagonisti della rigenerazione urbana

In occasione degli eventi organizzati per rendere il capoluogo valdostano ancora più suggestivo nel periodo delle festività natalizie, l’Amministrazione comunale ha deciso di legare la proiezione delle rappresentazioni dell’Aosta romana create dal compianto Maestro dell’illustrazione Francesco Corni a un contest sul social network Facebook.

Questo, si legge in una nota, "per dare modo ai cittadini di scegliere l’immagine preferita tra le 22 oggetto delle proiezioni, in programma ogni giorno dalle ore 16,30 alle ore 22 fino al 6 gennaio sulla grande facciata dell’edificio prospiciente la Porta Prætoria.



I cittadini potranno scegliere il disegno prescelto esprimendo il proprio gradimento con “Mi piace” nella relativa immagine dell’album fotografico “Disegna la tua città”, creato per l’occasione nella pagina Facebook del Comune di Aosta. Non c’è limite al numero di immagini che si possono votare.



Al termine del periodo di proiezione, la rappresentazione che avrà ottenuto più consensi tra quelle create da Francesco Corni per la mostra “Augusta Prætoria”, allestita la prima volta nel giugno 2011 sotto i portici del Municipio e replicata nell’estate 2014, sarà sottoposta alla Soprintendenza per i beni e le attività culturali della regione Autonoma Valle d’Aosta perché sia presa in considerazione la possibilità di fissarla in una pittura murale sulla facciata di un edificio cittadino.



Commenta il sindaco Gianni Nuti: "Con questa iniziativa semplice, oltreché agile dal punto di vista organizzativo, diamo modo ai cittadini immaginare un po’ di futuro insieme all’Amministrazione comunale contribuendo attivamente a farlo diventare realtà".

Fermo restando il legittimo e doveroso esercizio dell’azione di governo, "crediamo infatti che la condivisione di parte delle decisioni assunte debba diventare una consuetudine per la nostra amministrazione, impegnata a operare affinché tutti noi possiamo vivere in una comunità coesa e corresponsabile".