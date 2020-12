Challand Saint-Anselme: Lettera aperta per una scuola nuova

Buongiorno e ben trovati, scusate se mi permetto di disturbare. Purtroppo non è possibile incontrarvi di persona o in pubbliche riunioni, come è accaduto altre volte: sarebbe l'ideale per confrontarsi, ma i rischi Covid-19 non lo permettono.

Breve riassunto degli avvenimenti legati al problema “SCUOLE e SERVIZI ASSOCIATI (AREA VERDE, PALESTRA, LOCALI COMUNI POLIFUNZIONALI).

Primo progetto: Anni 2005/2010. L’Amministrazione Grosjacques/Nicolet dà incarico allo studio TecnoService di Aosta (ing. Fabiani e altri) di redigere un progetto di ristrutturazione dell’edificio comunale e presentarlo alla Regione per finanziamento FOSPI.

Il progetto prevede una spesa di 4.800.000 (quattromilioniottocentomila) euro e viene più volte respinto dal Nucleo di valutazione regionale per motivi tecnico-economici.

Un raffronto costi/benefici fa emergere numeri sproporzionati. Continuano a mancare palestra, area verde, mancano condizioni di sicurezza per l’accesso alle scuole, vengono eliminati i parcheggi fronte strada regionale SR45.

La Regione lo boccia con provvedimento n.737 del 24 febbraio 2009. Le parcelle pagate, a totale carico del Comune, ammontano a più di 135.000 (centotrentacinquemila) euro. A questo punto un gruppo di persone, fra le quali il sottoscritto, promuove un pubblico incontro con raccolta di firme, per chiedere la costruzione di un polo scolastico polivalente nuovo presso l’area “capannone”, già acquisita e vincolata a destinazione pubblica.

Secondo progetto: Anni 2010/2015 – La nuova Amministrazione Perret/Aymonod fa redigere allo studio Aosta Engineering un progetto per un nuovo polo scolastico nell’area del “capannone”, completo di palestra, sala polivalente e area verde. Compresa ampia autorimessa e locali per Distaccamento Vigili del Fuoco. È la soluzione più razionale ed economicamente conveniente, come proposto da chi ha firmato la petizione. È approvato all’unanimità dal Consiglio comunale, presentato in modo chiaro durante una riunione pubblica presso il salone comunale (settembre 2014) e trasmesso in Regione, corredato da una seconda raccolta di firme che ne sollecita il finanziamento a valere entro il 31 dicembre 2016.

Il Comune “ha abbandonato momentaneamente il progetto per mancanza di fondi”: questo significa che potrà comunque essere finanziato dalla Regione con altri fondi regionali. Spesa sostenute, a totale carico del Comune, circa 40.000 (quarantamila) euro.

Terzo progetto: 2015/2020 - Anziché attivarsi per ottenere il finanziamento di questo progetto dalla Regione, come altri Comuni hanno fatto con successo, l’Amministrazione Dufour/Grosjacques, (formata in pratica dagli stessi consiglieri comunali che avevano approvato, poco prima, il progetto per il nuovo polo scolastico) dà incarico allo Studio DGM di Châtillon di progettare nuovamente la ristrutturazione delle scuole e dell’edificio comunale, contraddicendo la volontà di chi ha firmato per realizzare un polo scolastico NUOVO.

Dopo averlo approvato come Consiglio comunale e Giunta, questo progetto finisce in un cassetto, senza alcuna motivazione. Spesa per parcelle pagate, a totale carico del Comune, circa 40.000 (quarantamila) euro.

A CHE COSA È SERVITO PAGARE OLTRE 215.000 (duecentoquindicimila) EURO IN PROGETTI (tutti prelevati dal bilancio comunale) ?!

Quarto progetto: Anni 2018/2020: - Senza alcuna motivazione, l’Amministrazione fa redigere un ulteriore quarto (!) progetto, aggiudicato allo Studio tecnico (COPACO), che costerà oltre 160.000 euro.

In ultimo, nel novembre scorso la giunta comunale decide di modificare ancora il progetto, spostando le aule delle scuole primarie al posto degli uffici comunali, con meno spazio e meno luce naturale di quanto abbiamo attualmente. Così si torna indietro di oltre dieci anni. Bisognerà spostare in locali privati le scuole, gli uffici comunali, Poste, ambulatorio, con disagi per tutti e altre spese.

Questo non sarebbe necessario costruendo un edificio scuole NUOVO.

IL DISTANZIAMENTO IMPOSTO DAL COVID-19 POTRA’ AVVENIRE IN LOCALI SCOLASTICI CON POCO SPAZIO, ACCORPATO AGLI UFFICI COMUNALI E SERVIZI PUBBLICI VARI?

Il Comune non ha i fondi necessari per realizzare il progetto: costerà più 4.000.000 (quattromilioni) di euro, affitti e spese conseguenti escluse.

Siamo già carichi di imposte e tasse e si dovrà accendere un mutuo ventennale , oltre a vincolare gran parte del bilancio attuale e negli anni a venire. Cari Amministratori, non è bello lasciare debiti da pagare. Infatti lo Stato contribuisce solo in parte, tutto il resto sarà a carico del Comune.

È ragionevole farci mettere in groppa debiti milionari con la situazione attuale ed un futuro così incerto?

La Regione, invece, può finanziare scuole NUOVE. Perché non farci sentire, tutti insieme, per ottenere i fondi necessari?

Gli Amministratori attuali hanno promesso di “coinvolgere tutta la popolazione nelle scelte mirate…”. NON È MAI STATO FATTO.

Decisioni così importanti non possono esse prese alla leggera. Occorre massima trasparenza e condivisi one per avere risultati positivi. Riassumendo: vi sembra normale vedere somme così ingenti liquidate solo in progetti come emerge dalla tabella?

APPELLO: LA SOLUZIONE BUONA È UNA SCUOLA NUOVA, COMPLETA DI PALESTRA E SALONE POLIVALENTE, ATTORNIATA DAL VERDE. INSIEME POSSIAMO RIUSCIRCI, COINVOLGENDO LA REGIONE CHE, INVECE, PER LA RISTRUTTURAZIONE, NON DARA’ ALCUN FINANZIAMENTO.

Se Challand deve fare sacrifici finanziari, deve farli per una scuola nuova, separata da altri uffici pubblici. Sicura, con palestra, salone polivalente, area verde + autorimessa Vigili del Fuoco.

Inutile sprecare ingenti risorse per un edificio incastrato fra due strade a forte traffico che mai garantirà sicurezza e funzionalità di un edificio nuovo.

PENSIAMOCI, SAREBBE UN BEL SEGNO DI “RIPARTENZA” PER LA COMUNITA’ di Challand! Nota: tutta la documentazione citata è disponibile presso gli uffici Comunali.

Challand-Saint-Anselme, dicembre 2020 Cordialmente,

Jean Voulaz