Le film 'Temps d'une vie' en ligne sur site Grand Paradis

Un Noël dédié à la nature, à la montagne et au cinéma de qualité: le Grand Paradis Film Festival revient surprendre avec l'événement cinématographique "Le Temps d'une Vie" d'Anne et Erik Lapied offrant à son public l'occasion de connaître de près les deux grands réalisateurs animaliers qui exportent les valeurs et les images du Grand Paradis dans le monde et auxquels le titre d'ambassadeur du Grand Paradis a été attribué.

Les 28 et 29 décembre prochains, le Festival proposera en effet la projection en ligne de la dernière œuvre des réalisateurs français qui retrace toute la vie d'un bouquetin, symbole du Parc et du Grand Paradis. Une histoire fascinante pleine d'images passionnantes qui révèle une grande partie de l'identité de ces lieux. Le film sera disponible sur le site www.gpff.it à partir de 20h le 28 décembre pendant 30 heures. (ANSA).